Из Запорожья выехали 26 автобусов для эвакуации мариупольцев

Для эвакуации мариупольцев направили колону автобусов / Фото: Коллаж: Сегодня

Новая эвакуационная колонна из 26 автобусов, в сопровождении ГСЧС, уже выехала из Запорожья в Бердянск. Об этом в Telegram-канале сообщил Мариупольский городской совет.

"Спасибо Запорожской областной и городской администрациям и всем организаторам, которые помогают спасать людей. И личное спасибо водителям автобусов! Больше информации об эвакуации мариупольцев из Бердянска в Запорожье будет сообщено дополнительно", – говорится в сообщении горсвета.

Ситуация в Мариуполе

В Мариуполе от рук российской армии погибла гимнастка Екатерина Дяченко, 2011 года рождения.

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Компания Maxar Technologies опубликовала новые спутниковые снимки Мариуполя. На них видны разрушения и пожары многоэтажек в результате обстрелов РФ.

22 марта танкисты полка "Азов" в Мариуполе уничтожили танки, ББМ и пехоту российских оккупантов. Во время боя на улицах Мариуполя были уничтожены 4 танка и несколько единиц вражеской бронетехники.

Отмечается, что Запорожье готово принять до 30 тысяч переселенцев и обеспечить их всем необходимым.

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За последнюю неделю российские оккупанты насильно вывезли на территорию РФ несколько тысяч жителей Мариуполя. Это преимущественно женщины и дети из Левобережного района и убежища в здании спорт-клуба, где они прятались от бомбардировок.

Более 350 тысяч мариупольцев до сих пор скрываются в убежищах и подвалах от непрерывного обстрела со стороны российских оккупантов. Ситуация в городе критическая. В среднем в сутки на город сбрасывается от 50 до 100 авиабомб.

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