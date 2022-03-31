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Из-за вражеских обстрелов в Харькове поврежден газопровод, вспыхнул сильный пожар

31 марта, 01:09
Газ уже был перекрыт

Оккупанты попали в газопровод. Коллаж "Сегодня"

Российские оккупанты попали в газопровод Харькова.

Об этом пишет местное издание "Труха".

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Как стало известно, газ уже был перекрыт.

"Относительно зарева по всему Харькову – враги попали в газопровод. Газ перекрыли, но магистраль очень длинная и надо выгореть", – пишет издание.

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Ранее стало известно, что российские оккупанты ведут хаотический огонь по Харькову из разных видов вооружения.

Война в Украине 30 марта

  • Противник осуществляет частичный отвод отдельных подразделений вооруженных сил Российской Федерации с территории Киевской и Черниговской областей. Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба ВСУ.
  • В Харьковской и Сумской области зафиксированы случаи использования новейших российских противопехотных мин с сейсмическим датчиком.
  • Расчетами зенитных ракетных комплексов Воздушных сил в Харьковской области были поражены сразу три самолета российских оккупантов. Предварительно это были истребители-бомбардировщики Су-34.