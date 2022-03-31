Из-за вражеских обстрелов в Харькове поврежден газопровод, вспыхнул сильный пожар

Оккупанты попали в газопровод. Коллаж "Сегодня"

Российские оккупанты попали в газопровод Харькова.

Об этом пишет местное издание "Труха".

Реклама

Подробности

Как стало известно, газ уже был перекрыт.

"Относительно зарева по всему Харькову – враги попали в газопровод. Газ перекрыли, но магистраль очень длинная и надо выгореть", – пишет издание.

Реклама

Ранее стало известно, что российские оккупанты ведут хаотический огонь по Харькову из разных видов вооружения.

Война в Украине 30 марта