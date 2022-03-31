Из-за обстрелов оккупантов в Лисичанске загорелось нефтяное хранилище, в Северодонецке горит школа

Оккупанты продолжают разрушать критически объекты нашей страны / Фото: Коллаж: Сегодня
В городах Лисичанск и Северодонецк в Луганской области из-за обстрелов загорелись десятки домов, школа и нефтяное хранилище.
Об этом сообщил глава Луганской ОГА Сергей Гайдай в Telegram- канале.
"Пострадавших и погибших лисичанцев часами невозможно было убрать с улиц. Это последствия враждебных действий 30 и 31 марта. Если раньше в Лисичанске люди чувствовали себя более или менее безопасно по сравнению с ситуацией в других городах области, то вчера, наверное, не осталось ни одного микрорайона, куда бы ни попал "русский мир". Каждая из трех основных частей населенного пункта страдала артиллерией и градами", – рассказал Гайдай.
В Лисичанске погибли два человека, 2 детей находятся в тяжелом состоянии.
"В Северодонецке произошло возгорание школы, а в Лисичанске – нефтяного хранилища. Для скорейшей локализации очага туда направлен усиленный наряд спасателей", – отметил он.
Глава Луганской ОГА отметил, что в течении суток ВСУ отбили пять атак врага в Луганской области и на Донбассе. Украинские защитники уничтожили 10 танков, 18 единиц бронированной и 13 единиц автомобильной техники, 15 артиллерийских систем.
Подразделения противовоздушной обороны сбили один вражеский самолет, три беспилотных летательных аппарата противника и одну крылатую ракету.
Ситуация в Луганской области
- 30 марта В Лисичанске российские военные обстреляли жилые кварталы. В результате обстрелов есть жертвы.
- 26 марта российские войска выпустили по жилым кварталам Лисичанска ракету из советского тактического ракетного комплекса дивизионного звена "Точка-У".
- Несмотря на войну, "Укрпочта" начала работу в Луганской области, включая выдачу пенсии.
- 25 марта глава Луганской ОВА Сергей Гайдай рассказал, что россияне намеренно уничтожают энергосистему и жилой фонд в Луганской области.
- Чуть ранее в Луганской области оккупанты подвергли города региона ракетным ударам и фосфорной бомбардировке. В результате обстрелов погибли четыре человека.
- 23 марта стало известно, что ВСУ сохраняют контроль над городом Рубежное Луганской области, куда ранее зашел противник.