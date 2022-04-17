Из США в Украину "начало поступать" новое оружие – Белый дом

ИЗ США прибывает партия оружия / Фото: Коллаж: Сегодня

Представитель Белого дома заявил, что в Украину "начали прибывать" грузы из последнего пакета помощи администрации президента Штатов Джо Байдена.

Об этом сообщает CNN.

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На этой неделе Байден утвердил дополнительный пакет военной помощи Украине на сумму 800 миллионов долларов.

США впервые согласились предоставить Киеву столь мощную военную технику, в том числе 11 вертолетов Ми-17; 18 155-мм гаубиц и еще 300 дронов Switchblade.

По информации СМИ, эта помощь уже "начала поступать".

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Ожидается, что первый рейс вооружения и оборудования прибудет в регион в течение следующих 24 часов, и его заберут на границе украинцы и доставят в страну.

Угроза ядерного удара

В Кремле не собираются применять ядерное оружие в войне с Украиной, ядерный удар нанесут только в том случае, если "появится угроза существованию государства", заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Генсекретарь ООН заявил, что сейчас нельзя исключать возможности ядерной войны. Ведь президент РФ уже угрожал ядерным оружием. Реклама

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль рассматривает самые разные варианты возможных ответных шагов в случае размещения вооружений НАТО у границ России. Не исключается вариант размещения ядерного оружия в Беларуси.

В Пентагоне отреагировали на угрозы Путина о ядерном оружии. По словам чиновника Пентагона, официальные лица США не сомневаются в принятии Путиным подобных решений. В НАТО отметили, что готовы защитить себя и союзников.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что если Российская Федерация воспользуется ядерным оружием, то мир будет ввергнут в катастрофу.

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