Из-под завалов казармы в Николаеве извлекли 50 тел погибших и одного чудом спасшегося солдата

Надежды на то, что кто-то остался жив, не было еще утром / Коллаж "Сегодня"

В Николаевской области продолжается разбор завалов казармы 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады, на которую фашистский режим Владимира Путина сбросил бомбу в ночь на 19 марта. В ГСЧС подтвердили гибель пока что 50 человек.

Об этом сообщает агентство Би-би-си.

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Что известно

"По меньшей мере, 50 тел найдено. Но мы не знаем, сколько еще находится под завалами", – сказал западным журналистам сотрудник Государственной службы чрезвычайных ситуаций Украины.

Разбор завалов казармы продолжается.

Источник сообщил Би-би-си, что, по меньшей мере, 57 служащих бригады получили ранения и находятся в трех отдельных больницах.

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Американское издание The New York Times получило информацию, что из-под завалов этой казармы удалось достать живым одного украинского военного. Молодой человек несколько часов пролежал под завалами. По данным издания, к тому моменту было уже известно о 40 погибших.

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