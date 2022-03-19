Из-под завалов казармы в Николаеве извлекли 50 тел погибших и одного чудом спасшегося солдата

Надежды на то, что кто-то остался жив, не было еще утром / Коллаж "Сегодня"
В Николаевской области продолжается разбор завалов казармы 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады, на которую фашистский режим Владимира Путина сбросил бомбу в ночь на 19 марта. В ГСЧС подтвердили гибель пока что 50 человек.
Об этом сообщает агентство Би-би-си.
Что известно
"По меньшей мере, 50 тел найдено. Но мы не знаем, сколько еще находится под завалами", – сказал западным журналистам сотрудник Государственной службы чрезвычайных ситуаций Украины.
Разбор завалов казармы продолжается.
Источник сообщил Би-би-си, что, по меньшей мере, 57 служащих бригады получили ранения и находятся в трех отдельных больницах.
Американское издание The New York Times получило информацию, что из-под завалов этой казармы удалось достать живым одного украинского военного. Молодой человек несколько часов пролежал под завалами. По данным издания, к тому моменту было уже известно о 40 погибших.
Обстановка
- Несмотря на то, что в Украине война, Николаевская область готовится к посевной, ведется расчистка разоренных врагом сел, людям развозят продукты, эвакуируют их из опасных зон. Об этом в Telegram-канале в своем традиционном видеообращении сообщил глава Николаевской областной государственной администрации Виталий Ким.
- Ранее российские оккупанты обстреливали Николаев из реактивных систем залпового огня, горели жилые дома. Также они обстреляли онкологическую больницу.
- 14 марта российские военные начали угрожать в SMS-сообщениях городскому голове Николаева. Они предложили ему обсудить условия сдачи города и были посланы по курсу российского корабля.