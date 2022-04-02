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Из горячих точек открыли 7 гумкоридоров: Верещук назвала маршруты на 2 апреля

Юлия Гаврилюк
2 апреля, 12:12
Маршруты запланированы из семи точек, выехать можно на частном авто и автобусе

Ирина Верещук рассказала о гуманитарных коридорах / Фото: Укринформ, Коллаж: Сегодня

На субботу, 2 апреля, запланировано 7 гуманитарных коридоров для эвакуации людей. Сегодня есть возможность выехать из Мариуполя на частном транспорте в Запорожье.

Об этом вице-премьер – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук сообщила в Telegram.

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2 апреля запланировано 7 гуманитарных коридоров по следующим маршрутам:

  • из Мариуполя в Запорожье на частном транспорте: Мариуполь – Мангуш – Бердянск – Токмак – Васильевка – Каменское – Запорожье;
  • из Бердянска в Запорожье: Бердянск – Токмак – Васильевка – Каменское – Запорожье. По маршруту будут следовать автобусы и частные автомобили;
  • Рубежное – Бахмут: Рубежное – Северодонецк – Лисичанск – Бахмут;
  • с. Нижнее – Бахмут: Нижнее – Горное – Лисичанск – Бахмут,
  • Северодонецк – Бахмут: Северодонецк – Лисичанск – Бахмут;
  • Попасная – Бахмут;
  • Лисичанск – Бахмут.

В трех общинах Киевской области гуманитарная катастрофа

В Киевской области в Иванковской, Дымерской и Полесской общинах гуманитарная катастрофа. Об этом сообщил в Telegram глава Киевской областной военной администрации Александр Павлюк.

"Бучанский район. Макаровская, Бучанская, Ирпенская, Дмитровская громады – под обстрелами. Особенно страдают Макаров, Копылов, Севериновка, Колонщина, Мотыжин, Ясногородка, Березовка, Бабинцы, Здвижовка, Клавдиево-Тарасово, Севериновка, Березовка", – написал Павлюк.

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