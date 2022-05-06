"История с Анджелиной только начинается": в ОПУ рассказали, кто стоял за визитом Джоли

В ОПУ сообщили, кто стоял за визитом Джоли / Фото: Коллаж: Сегодня
Советник по вопросам коммуникаций руководителя Офиса президента Украины Андрея Ермака Даша Заривна рассказала, кто способствовал визиту голливудской актрисы Анджелины Джоли в Украину.
Об этом Заривна написала в Facebook.
"Наконец-то уже официально могу вам признаться, кто на самом деле стоит за приездом Анджелины Джоли в Украину. И у кого таки есть ее телефонный номер. Для протокола: про "Львовские круассаны" он не просил", – написала Заривна.
По ее словам, это далеко не первый зум Андрея Ермака и Анджелины Джоли.
"Наша история с Анджелиной только начинается. Скоро сами все увидите", – написала Заривна.
Зум-разговор Анджелины Джоли с Андреем Ермаком
В ОПУ поблагодарили Джоли за поддержку Украины.
"Умная, глубокая, очень смелая и сильная женщина. Благодарны за поддержку Украины", – написала Заривна.
Напомним, что Анджелина Джоли уже несколько лет является послом доброй воли ООН. Актриса оказывает помощь беженцам из разных стран и занимается гуманитарными вопросами. Однако актриса прибыла в Украину по собственной инициативе.
"Анджелина Джоли приехала в Украину по личной инициативе, и ООН не имеет никакого отношения к этому визиту", – сообщил Мэтт Солтмарш, официальный представитель ООН.
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