Ирпень освободили от оккупантов, идет зачистка — мэр

ВСУ освободили Ирпень от российских захватчиков / Фото: Коллаж: Сегодня
Город Ирпень в Киевской области освобожден от оккупантов — об этом сообщил городской голова Александр Маркушин.
"Наш Ирпень освобожден от московской нечисти!!! Слава Украине! Слава ее защитникам! Вечная память погибшим Героям!" — написал он.
На видео мэр рассказал, что в настоящее время в городе проходит зачистка. Маркушин подчеркнул, что местным жителям возвращаться в Ирпень пока нельзя — это опасно.
"Мы закрепляемся на наших новых рубежах и далее будем идти и освобождать Бучу, Гостомель, Ворзель. Мы понимаем, что на наш город будут еще нападения, и мы будем мужественно его защищать", — сказал он.
Обстановка в Киевской области
Ранее сообщалось, что в Буче, Ирпене и Гостомеле Киевской области бойцы ВСУ взяли в кольцо российских оккупантов.
В то же время отмечалось, что Макаровская, Бучанская, Ирпенская и Дмитровская громады остаются под обстрелами врага.
Кроме того, на оккупированных территориях захватчики массово занимаются мародерством. Военные РФ врываются в дома, ищут пищу и алкоголь, отстреливают собак, скот режут на мясо.
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