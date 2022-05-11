Холуи в "ДНР" запретили Facebook и Instagram, чтобы было как в России

Российские оккупанты запретили Facebook и Instagram в "ДНР". / Фото: Коллаж: Сегодня

В марионеточной "республике" (ДНР) заблокировали доступ к социальным сетям Facebook и Instagram. Объявило решение так называемое "министерство связи".

Об этом сообщает Telegram-канал "Украина 24".

Реклама

Официальным объяснением оккупационных властей стало то, что компания Меta "позволяла размещать в своих соцсетях призывы к насилию в отношении русскоязычных пользователей".

Россия запретила Facebook и Instagram еще в начале войны

Facebook и Instagram попали в немилость Роскомнадзора после того, как администрация разрешила оставлять в комментариях призывы к смерти Путина, Лукашенко и российских солдат. Эти соцсети признали экстремистскими организациями и запретили ими пользоваться с середины марта.

Однако генпрокуратура РФ не будет наказывать пользователей, которые будут заходить в соцсети в обход запрета. Интересно, что Meta также принадлежит мессенджеру WhatsApp, но к нему у российских властей пока нет претензий.

Реклама

Интересно, что российские пользователи потребовали от Meta миллиард долларов компенсации за блокировку Instagram, при том что соцсеть забанила сама Россия.

Раньше мы писали: