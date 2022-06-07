Ходили по кабинетам и гадили. На ЧАЭС оккупанты оставили "прощальный подарок"

Оккупанты грабили все, что видели на ЧАЭС. Фото: коллаж "Сегодня"

Во всех офисах на Чернобыльской атомной электростанции после отступления российских оккупантов обнаружили экскременты. Также захватчики в рабочих помещениях со стен сняли телевизоры, сломали двери и разбили оборудование. Кроме того, из всех компьютеров забрали жесткие диски.

Об этом рассказал сотрудник чернобыльского "Экоцентра" Александр Барсуков изданию The Wall Street Journal.

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Барсуков назвал это "прощальным подарком" российских военных.

83-летняя местная жительница Валентина Борисовна также рассказала, что пока российские военные контролировали Чернобыльскую зону отчуждения, у нее в доме солдаты устроили обыск под предлогом поиска участников "Правого сектора". В результате они забрали еду и некоторые ценные вещи.

По словам сотрудников ЧАЭС, после начала войны в несколько раз увеличилось время поездки на работу. Это связано с подрывом российской армией моста при отступлении, а также закрытия границы с Беларусью, через территорию которой ездили некоторые сотрудники. Специалисты, которые живут в Чернигове, раньше доезжали до Чернобыля за 30-40 минут, теперь добираются по 2,5 часа.

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Зона под оккупацией

Ранее сообщалось, что сбежавшие с Чернобыльской зоны в конце февраля оккупанты прихватили с собой кофеварки, чайники и много других предметов. Также враги угрожали забрать работников с собой в Беларусь.

На Ютубе появился ролик, что после себя оставили оккупанты вокруг ЧАЭС и как они перекопали так называемый Рыжий лес. Эти кадры доказывают, что российские солдаты не оставили себе шансов не получить облучение.

После себя безголовые оккупанты оставили бардак, взломанные сейфы, разграбленные лаборатории, о чем рассказали журналистам сотрудники атомной энергокомпании.

СБУ подсчитала, на сколько оккупанты награбили в Чернобыле

Российские военные из административных зданий и служебных кабинетов, складов, цехов и промышленных площадок ЧАЭС вынесли более 2000 единиц имущества. Общая стоимость причиненного материального ущерба – более 26 млн 231 тыс. грн. Об этом на своей странице в Facebook сообщает пресс-служба СБУ.

По информации СБУ, оккупанты выносили компьютеры, чайники, кофеварки, контейнеры с имуществом, которые были на станции. Не гнушались "освободители" и начинкой отеля, расположенного рядом с АЭС – вынесли оттуда кухонную посуду, вилки, ложки и сервизы. Угрожая сотрудникам станции, оккупанты запретили им выходить из диспетчерских и кабинетов.

В настоящее время при процессуальном руководстве Вышгородской окружной прокуратуры заочно уведомлено о подозрении генералу армии РФ с позывным "90-й", который в составе вооруженных сил России принимал участие в захвате Чернобыльской АЭС. Именно под его кураторством военные РФ мародерили. Олег Якушев – генерал-майор войск национальной гвардии РФ.

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Установлено, что в составе вооруженных сил России военный преступник ворвался в Украину со стороны Республики Беларусь. После полной остановки Чернобыльской АЭС Якушев исполнял обязанности старшего оперативной группы Федеральной службы войск нацгвардии РФ и непосредственно отвечал за охрану и безопасность периметра АЭС и руководил операцией по ее незаконному удержанию в феврале-марте этого года.

Именно он приказал солдатам разукомплектовать и вывести из строя Центральную аналитическую лабораторию, предназначенную для исследования радиоактивных отходов.

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