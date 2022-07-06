Херсонские партизаны в прямом эфире передали ВСУ координаты целей с оккупантами (видео)

Цель принята... / Коллаж "Сегодня"

Пока Кремль мечтает провести фейковый референдум в оккупированной Херсонской области, войскам России приходится заниматься местным партизанским движением, которое постоянно напоминает, что Херсон – это Украина.

Нынче херсонские партизаны разместили в соцсетях видеоролик, где предложили оккупантам самостоятельно покинуть нашу территорию, пока они еще это могут сделать.

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"Херсонские партизаны продолжают успешно передавать информацию для ВСУ. Сегодня, 6 июля, возле железнодорожного вокзала был уничтожен склад с боеприпасами рашистов. Хотим передать новые цели – Николаевское шоссе, 5 километр в помещении компании... находятся более 200 орков. Лютеранская, 1, бывшее здание СБУ – более сотни рашистов. Оба места сожжем либо мы, либо ВСУ", – передал в прямом эфире координаты представитель партизанского движения.

Также он пообещал, что партизанское движение будет блокировать так называемый референдум.

"Мы будем биться на улицах, а также на мостах. Ми не отдадим ни одного кусочка нашей земли и не поддерживаем ни одного пророссийского правительства в Херсоне", – заявил представитель партизанского движения.

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