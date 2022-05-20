Херсон – это Украина: партизаны подняли над городом национальный флаг (видео)

Над вокзалом Херсона взвился украинский флаг / Фото: Коллаж: Сегодня

Во временно оккупированном российскими войсками Херсоне неизвестные патриоты подняли над зданием железнодорожного вокзала флаг Украины.

Такое видео обнародовала "Укрзализныця" на своей странице в Facebook.

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"Национальный флаг на вокзале Херсона! Украинское партизанское движение не спит даже во временно оккупированных городах: над железнодорожным вокзалом Херсона поднят украинский флаг. Потому что Херсон – это Украина, так было, есть и будет!" – говорится в подписи к видео.

Россия хочет аннексировать Херсонскую область

Назначенная оккупантами так называемая "администрация Херсонской области" заявила о намерении обратиться к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой присоединить регион к России.

Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк в ответ пообещал, что ВСУ освободят Херсонщину, и посоветовал "гауляйтерам" готовить прошение о помиловании после приговора суда.

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Ранее российские СМИ сообщали, что во временно оккупированном Херсоне может состояться псевдореферендум о создании так называемой "Херсонской народной республики" по образцу "ЛДНР". Первоначально псевдореферендум был назначен на конец апреля, но его несколько раз переносили из-за неудач российской армии на фронте.

Как объяснил начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов, Россия хочет забрать украинский Херсон, чтобы воссоздать Таврическую губернию.