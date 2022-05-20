Херсон – это Украина: партизаны подняли над городом национальный флаг (видео)

Над вокзалом Херсона взвился украинский флаг / Фото: Коллаж: Сегодня
Во временно оккупированном российскими войсками Херсоне неизвестные патриоты подняли над зданием железнодорожного вокзала флаг Украины.
Такое видео обнародовала "Укрзализныця" на своей странице в Facebook.
"Национальный флаг на вокзале Херсона! Украинское партизанское движение не спит даже во временно оккупированных городах: над железнодорожным вокзалом Херсона поднят украинский флаг. Потому что Херсон – это Украина, так было, есть и будет!" – говорится в подписи к видео.
Россия хочет аннексировать Херсонскую область
Назначенная оккупантами так называемая "администрация Херсонской области" заявила о намерении обратиться к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой присоединить регион к России.
Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк в ответ пообещал, что ВСУ освободят Херсонщину, и посоветовал "гауляйтерам" готовить прошение о помиловании после приговора суда.
Ранее российские СМИ сообщали, что во временно оккупированном Херсоне может состояться псевдореферендум о создании так называемой "Херсонской народной республики" по образцу "ЛДНР". Первоначально псевдореферендум был назначен на конец апреля, но его несколько раз переносили из-за неудач российской армии на фронте.
Как объяснил начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов, Россия хочет забрать украинский Херсон, чтобы воссоздать Таврическую губернию.
"Это воссоздание Таврической губернии, которая существовала непродолжительное время при Российской империи. Это территория Крыма, Херсона, частично Николаевской области и даже немного Донецкой области и Запорожья, с административным центром в городе Симферополь", – говорит Буданов.