Хаб в Польше и поддержка волонтеров: как украинцам помогают выжить во время войны

Украинцам передали 2400 тонн продуктовых наборов с начала войны / Фото: Пресс-служба Группы Метинвест, Коллаж: Сегодня

Украинские компании группы Метинвест и ДТЭК продолжают поддерживать украинцев в рамках гуманитарного проекта "Спасаем жизни".

Как сообщили на сайте Метинвеста, с 24 февраля по 18 апреля удалось приобрести за рубежом и в Украине 2400 тонн продуктов, которые передали тем, кто в них больше нуждался.

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Одновременно решали вопросы размещения центрального хаба, логистики, закупок и донорского поступления товаров. Проект реализовали при поддержке государственных органов власти разных уровней – от министерств до военных администраций на местах.

Хаб в Польше

Центральный хаб решили разместить в соседней Польше, на базе Метинвеста. Туда удобно доставлять помощь со всей Европы и передавать в Украину.

"У нас не было права на ошибку, ведь деятельность гуманитарного проекта касается выживаемости миллионов людей. Здесь пригодился ранее полученный опыт, ведь проект "Спасаем жизни" реализуется в координации с Фондом Рината Ахметова, который с 2014 года занимается помощью пострадавших от войны регионов", – отметили в компании.

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Сейчас в Польше открыли второй гуманитарный хаб. На обеих площадках продолжают активно расфасовывать и передавать продукты. Это позволяет поддерживать людей и предотвратить масштабную гуманитарную катастрофу.

"Мы благодарны партнерам, которые уже поддержали нашу инициативу, и приглашаем приобщаться всех, кто желает поддержать героическое противостояние простых украинцев бесчеловечным испытанием войны РФ против Украины", – отметил руководитель проекта "Гуманитарный штаб "Спасаем жизни" Александр Вишняков.

Поддержка проекта

Первоначально проект финансировали из бюджета группы Метинвест. Сейчас поддержку оказывают и многие другие меценаты, помощь поступает из:

Румынии;

стран Балтии;

Нидерландов;

Германии;

Польши.

Большой вклад внесли компании US STEEL KOSICE, JOY GLOBAL POLAND, FILTRAPOL SP. З.о., Daugavpils Locomotive Repair Plant, Peter Greven Physioderm GmbH, T Machinery A.S и другие. Партнеры предоставляют как пищевые продукты, так и товары первой необходимости, пожертвования в специальный благотворительный фонд – за эти деньги покупают еду и лекарства.

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Вместе с партнерами удалось собрать ресурсов на 500 тыс. евро. Вся работа и аудит прозрачны, производятся по международным стандартам.

Из Европы в Украину помощь передают на распределительные хабы, также расположенные на предприятиях группы Метинвест в Запорожье, Кривом Роге, Каменском и Днепре. Наборы фасуют волонтеры и передают в регионы – уже поступило в конечные точки 100 тыс. наборов, еще 140 тыс. находится в пути.

В каждый пакет входит мука, крупы, сахар, сгущенка, подсолнечное масло и консервы, медикаменты, средства индивидуальной гигиены, в том числе и для детей. Их раздают людям из наиболее незащищенных категорий населения, наиболее пострадавших от войны – в Запорожье, Кривом Роге, Каменском, Авдеевке и Покровске.

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