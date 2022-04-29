Гутерриш шокирован ракетными ударами РФ по Киеву, пока он в городе — BBC

Гутерриш прокомментировал ракетные удары по Киеву/Фото: Twitter/Ben Brown, Telegram/Pravda Gerashchenko, коллаж: "Сегодня"

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что шокирован ударами российских ракет по Киеву в то время, когда он проводил переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Об этом сообщил журналист BBC Бен Браун.

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"Генеральный секретарь ООН сказал мне, что он шокирован тем, что Россия нанесла ракетный удар по Киеву, пока он находится в городе для переговоров с президентом Зеленским. Украина называет это "отвратительным актом варварства" и "открыткой из Москвы", — написал журналист в Twitter.

Ракетный удар по Киеву

В Киеве в результате вражеского обстрела оккупантами частично разрушен жилой дом. Спасатели ликвидировали пожар.

28 апреля в 20:13 в ГСЧС Киева поступило сообщение о пожаре в Шевченковском районе столицы. В результате вражеского обстрела, произошло возгорание в 25-этажном жилом доме с частичным разрушением 1-го и 2-го этажей.

"В 21:25 пожар ликвидирован на общей площади 100 кв. м. На месте проводятся поисково-спасательные работы. По предварительным данным, спасены 5 человек, пострадали — 10. Информация уточняется. К ликвидации последствий привлекались 12 ед. пожарной техники и 98 чел. личного состава ГСЧС", — говорится в сообщении ГСЧС.

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Советник министра внутренних дел Антон Геращенко заявил, что российские захватчики выпустили ракету из временно оккупированного Крыма. Кроме того, он опубликовал фото двигателя ракеты, которые еще горел.

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