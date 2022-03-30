ГУР опубликовало имена военных преступников РФ – кто попал в список

Разведка обнародовала список оккупантов / Фото: Коллаж: Сегодня
Главное управление разведки Украины получило список военнослужащих 1327-го центра применения разведывательных подразделений и подразделений специального назначения ГРУ, совершающих военные преступления против украинцев.
Об этом пишет пресс-служба управления разведки.
"Недоразведчики, мы все знаем о вас! Гарантируем, что никакой "центр" вас не подготовит к гневу, который вас ждет не только от нашего подразделения, но и от всего народа Украины!" – говорится в сообщении.
С именами, личными данными и фотографиями военнослужащих можно ознакомиться здесь.
Генштаб обновил данные о потерях РФ
Общие потери российских оккупантов в войне против Украины по состоянию на 30 марта достигли 17 300 человек, а также ВСУ уничтожили 1723 бронированных машин оккупантов и 605 танков. Об этом пишет пресс-служба Генерального штаба ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02 по 30.03 ориентировочно составили:
- личного состава – 17 300 человек,
- танков ‒ 605 ед.,
- боевых бронированных машин ‒ 1723 ед.,
- артиллерийских систем – 305 ед.,
- РСЗО – 96 ед.,
- средств ПВО – 54 ед.,
- самолетов – 131 ед.,
- вертолетов – 131 ед.,
- автомобильной техники – 1184 ед.,
- корабли /катера – 7 ед.,
- цистерн с ГСМ – 75,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 81.
- Специальная техника – 21.
- Пусковые установки ОТРК/ТРК – 4.
"Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий", – добавили в сообщении.
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