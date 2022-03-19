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Гуманитарные коридоры в Луганской области – где пройдет эвакуация 19 марта

Татьяна Очеретяная
19 марта, 08:44
Сегодня украинцы смогут выехать из населенных пунктов, по которым регулярно палят войска РФ, – где и как состоится эвакуация

В Луганской области откроют гуманитарные коридоры / Фото: Коллаж: Сегодня

В Луганской области, которую регулярно обстреливают российские оккупанты, 19 марта согласовали гуманитарный коридор, чтобы эвакуировать людей и привезти гуманитарную помощь. "Режим тишины" согласован начиная с 9:00.

Об этом сообщил глава Луганской ОГА Сергей Гайдай.

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"Россияне продолжают хаотические нерегулярные артиллерийские обстрелы наших городов. Впрочем, мы ждем 9 утра, когда должен установиться режим тишины, чтобы начать эвакуацию жителей области, привезти еду, воду и медикаменты тем, кто остается. Гуманитарный коридор согласован на высоком уровне", – написал Гайдай.

Эвакуация автобусами ожидается из таких населенных пунктов:

  • Северодонецк,
  • Рубежное,
  • Попасная,
  • Лисичанск.

Около 14:00 будет эвакуационный поезд из Новозолотаревки.

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Ситуация в Луганской области

  • Враг оккупировал примерно 70% территории Луганской области. Там уже начинают подключать российское телевидение, чтобы распространять российскую пропаганду и фейки.
  • Ранее в Рубежном враг разрушил интернат для детей с нарушением зрения "Хрусталик", городскую больницу и три школы. Погибли четыре человека.
  • Военные, полиция, спасатели ГСЧС, врачи и волонтеры работают на грани человеческих сил 24/7, спасая людей. Во всех населенных пунктах области организована доставка технической воды и гуманитарной помощи.
  • В Луганской области есть населенные пункты, где нет света, воды и газа. Большая часть региона отключена от мобильной связи."Вся инфраструктура разрушена настолько критично, что она уже не подлежит ремонту. Уже нечего ремонтировать" , – сказал Гайдай.
  • 18 марта в Северодонецке и Рубежном Луганской области россияне разрушили более 20 жилых домов и объектов инфраструктуры за ночь. Два человека погибли, еще четверо ранены.