Гуманитарная помощь продолжает поступать: как и чем спасают украинцев из блокадного Мариуполя

Очередная партия необходимых продуктов направляется в Запорожье / Фото: Фонд Рината Ахметова, Коллаж: Сегодня

Фонд Рината Ахметова отправил очередную партию продуктовых наборов для мариупольцев, которым удалось вырваться из заблокированного города.

Да, партию из 3 тысячами продуктовых наборов доставят в "Зеленый центр Метинвест" в Запорожье.

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Что входит в гуманитарную помощь:

мука;

сахар;

макароны;

тушеное мясо;

паштет;

печенье.

Город Запорожья ежедневно принимает вынужденных переселенцев из Мариуполя. Среди тех, кто убегает от войны, пожилые люди, женщины и дети. С начала боевых действий все они находились в условиях гуманитарной катастрофы – без газа, света, пищи и воды.

Всего продуктовые наборы от Фонда получат 200 тысяч украинцев.

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Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней". За 16 лет работы Фонд Рината Ахметова помог выжить 8 млн человек, из них 3,5 млн были спасены на Донбассе.

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Проект "200 быстрых для Украины" был реализован в 2019 году в рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней". Благодаря масштабному медицинскому проекту спасено более миллиона человек.

Фонд передал больницам, амбулаториям и станциям скорой помощи 114 машин класса В, детским стационарам — 22 автомобиля класса С – речь идет о неонатальных реанимобилях, позволяющих спасать новорожденных. В отдаленные деревни и поселки фонд передал еще 64 уникальных внедорожника.

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Раньше мы рассказывали, как Фонд Рината Ахметова помог девочке, которую затронули события на Донбассе, и писали о Гуманитарный хаб в Польше, в котором собирают помощь для украинцев.