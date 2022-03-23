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Горящие дома и разрушенные заводы: Maxar показал спутниковые снимки Мариуполя (фото)

23 марта, 04:59
Оккупанты уничтожают украинский Мариуполь

Враг пытается уничтожить город/Фото: коллаж: "Сегодня"

Компания Maxar Technologies опубликовала новые спутниковые снимки Мариуполя. На них видны разрушения и пожары многоэтажек в результате обстрелов РФ.

Об этом сообщает Sky News.

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На новых снимках – горящие и разрушенные многоквартирные дома и поврежденные заводы. Эти изображения являются одними из немногих сведений о Мариуполе, поскольку, по сообщениям, в городе не осталось независимых журналистов.

Последствия атаки кафиров на Мариуполь/Фото: Maxar
Враг пытается стереть город с земли/Фото: Maxar

Генерал РФ Мизинцев лично приказал бомбить роддом в Мариуполе

За операцию российских оккупантов по захвату Мариуполя отвечает генерал-полковник Михаил Мизинцев. Он лично приказал выпустить ракеты по роддому, где находились медики и беременные женщины. Об этом заявил советник министра внутренних дел Антон Геращенко.

По словам Геращенко, Мизинцев ранее руководил операцией в Сирии. Он начальник Национального центра управления обороной РФ с декабря 2014 года, генерал-полковник с 2017 года.

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"Это он отдавал приказы бомбить роддом, детскую больницу, драмтеатр, дома мирных жителей. Это он уничтожает Мариуполь, как раньше уничтожал сирийские города", — отметил советник главы МВД.

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