Гордон рассказал, способна ли РФ на ядерный удар по Украине

По словам журналиста, РФ не нанесет ядерный удар / Коллаж "Сегодня"

Украинский журналист Дмитрий Гордон утверждает, что Россия не способна на ядерный удар, ведь тогда США нанесут стране-агрессору сокрушительный ответный удар.

Об этом Дмитрий Гордон сообщил в спецэфире.

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"Способна ли Россия на ядерный удар. С Россией все шутки закончились. С Путиным все шутки закончились и Путин это знает. Поэтому, если только его руки потянутся к каким-то кнопкам, то я совершено убежден, что США нанесут такой сокрушительной силы удар, что гибель крейсера "Москва" покажется детским садом. Поверьте, я знаю, о чем я говорю и Путин хорошо это знает", – говорит Дмитрий Гордон.

Ответ Путину за ядерный удар

Президент США Джо Байден с начала полномасштабной войны в Украине дал понять, что не желает конфликтовать с РФ. Потому ни американских солдат на украинской земле, ни самолетов, которые могли бы закрыть украинское небо от российских ударов, не будет.

В то же время Байден говорил, что для России будут последствия, если она применит ядерное оружие, сообщил эксперт по внешней политике и политике безопасности Александр Хара.

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