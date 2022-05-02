Гордон рассказал про "украинский Моссад", который отомстит российским военным

Гордон рассказал о списках российских солдат, воевавших в Украине / Фото: Коллаж: Сегодня

Журналист Дмитрий Гордон видел досье российских солдат, воюющих в Украине. По его словам, украинские спецслужбы готовятся найти каждого, кто причастен к геноциду нашего народа, для ликвидации или показательного суда. Об этом он рассказал в интервью телеведущему Василию Голованову в эфире YouTube-канала "Україна 24".

Журналист рассказал, что украинская военная разведка в содружестве с военными разведками стран-партнеров получила все документы, касающиеся лиц, которые вошли на территорию Украины.

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"Мне удалось с этими документами ознакомиться. Это полное досье на каждого человека", — сказал Гордон.

По словам журналиста, в досье указаны фамилия, имя, отчество, дата, год и место рождения, личный военный номер, номер автомата, семейное положение, в каких зарубежных странах бывал.

"Меня потрясло то, что из рядовых сержантов и солдат практически никто нигде не был. Редко кто из офицеров бывал в Египте, еще реже – в Турции, и мало кто, командиры бригад, иногда летали в Таиланд", — сказал он.

Дмитрий Гордон обратился к зрителям из России, сообщив, что всех, кто издевался над мирными жителями в Украине, найдут.

"Пускай вам не снятся мирные сны. Все, кто устраивал расправы над мирными жителями и издевался над военными, ждите, каждый, дрожите. У нас сейчас создается мощнейшее управление спецслужб, которое, наподобие Моссада, будет заниматься всеми, кто издевался над украинцами", — заявил журналист.

По данным Гордона, российских военных, уничтожавших украинцев, "будут доставать в любой точке земного шара". Вариантов дальнейшего хода событий два: физическое уничтожение, ликвидация, или показательные суды в Украине.

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"Всем приготовиться! Всем, кто посылки отправлял, мародерствовал, все известно, куда и какие адреса", — предупредил он.

Дмитрий Гордон рассказал о бригаде морской пехоты из Каспийска, с документами которой ознакомился.

"Читаю – русские фамилии, украинских много, должен признаться. Дальше идут дагестанцы, почти вся бригада. Читаю следующий документ – все буряты, русских мало. Не имею ничего против дагестанцев и бурятов, но Бурятия, Тыва, Дагестан – самые бедные и дотационные регионы россии. В рф набрали срочников из беднейших сел, где копейки не видели", — рассказал он.

По мнению Дмитрия Гордона, дневной гонорар этих солдат составляет "каких-то пару рублей, но им разрешили грабить".

"Грабьте, делайте что хотите. И не жалко этого пушечного мяса. Потом их родителям дадут неплохие деньги и скажут: ну что ж, ну убили сына вашего, он умер за путина, вот вам деньги. А для людей, которые прозябают в нищете в этой нефтегазовой стране, это будет огромная помощь", — отметил он.

При этом журналист уточнил, что такие выплаты получат далеко не все родственники погибших, поскольку многие солдаты будут иметь статус "пропавший без вести", другие якобы были на учениях.

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Гордон добавил, что русские солдаты, которых отправили воевать в Украину, тоже в основном из очень бедных сел. Согласно его наблюдениям, из Москвы, Питера, Самары, Екатеринбурга и Новосибирска в списках почти нет солдат.

"Я не ленивый и посмотрел географию, мне было интересно. Эти списки изучал долго: со всем этим еще предстоит разбираться, это кропотливая работа. Но из крупных городов, где люди видели цивилизацию, почти никого нет", — сообщил он.

Дмитрий Гордон считает, что эти парни, попав в условия, где им дозволено все, а их бесчинства поощряются командованием, теряют связь с действительностью и зверствуют:

"Кто был ничем, тот станет всем. Из нищеты и г**на, командиры поощряют, мол, делайте что хотите, это ваши трофеи. Ну и все, все звериное просыпается нутро".

Гордон еще раз подчеркнул, что украинской разведке известны все данные российских военных.

"XXI век, слава богу, не 1941 год. У всех фотоаппараты, камеры, разведка британская работает из космоса так, что вы можете сидеть в ресторане, читать меню, а потом вам покажут крупным шрифтом, что вы смотрели, — все видно. А потом еще и проследят ваше пищеварение, и на рентген ходить не надо", — заключил журналист.

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