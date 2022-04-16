Гордон объяснил, зачем Россия создает фильтрационные лагеря для украинцев

Гордон рассказал, как в РФ поступают с беженцами / Фото: Коллаж: Сегодня

Россия создала лагеря для вывезенных из оккупированных городов украинцев. Что там происходит, рассказал на своем YouTube-канале журналист Дмитрий Гордон.

"Снова о фильтрационных лагерях, которые обустроила Россия вблизи Таганрога Ростовской области. В данный момент там находится несколько тысяч человек. Туда направляются, в частности, украинцы, которые убегают из осажденного Мариуполя, а также украинцы из других временно оккупированных городов", —сказал он.

По словам Гордона, ключевые вопросы, которые им задает Федеральная служба безопасности, следующие:

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политические пристрастия;

есть ли связи с украинскими ведомствами;

есть ли какое-либо связи с западными странами.

Что интересно, если семья получила статус беженца в какой-либо из западных стран, это уже повод оказаться в лагере для фильтрации.

"Интересно также, что в такого рода лагерях содержатся не только украинцы, но и российские военнослужащие. Они тоже проходят фильтрацию, когда возвращаются из Украины. Особое внимание тем, кто был в плену — их допрашивают особенно тщательно. Таким образом проверяют не только солдат, но и тех, кто ездил в Украину с гуманитарной помощью. Цель ФСБ и российского правительства заключается в том, чтобы скрыть правду о происходящем в Мариуполе и других украинских городах. Утаить от российского общества то, что происходит там на самом деле", — сказал он.

Из Украины силой вывозят людей

Как известно, Россия вывозит к себе украинцев с оккупированных территорий, при этом российские войска делают невозможной эвакуацию в спокойные регионы Украины или на Запад.

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В частности, в Мариуполе оккупанты массово распространяют информацию о необходимости выезда граждан на территорию России, где для них "будут созданы благоприятные и гостеприимные условия".

Насильственно перемещенным украинцам навязывают гражданство России путем устрашения наиболее уязвимых категорий лиц – женщин, лиц с инвалидностью и пенсионеров.

Как стало известно, депортированных украинцев расселяют в депрессивные регионы, также их направляют в Сибирь и за Полярный круг.