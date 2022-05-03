Генштаб: оккупанты стянули "Смерчи" к Изюму и готовят эвакуацию семей офицеров из Приднестровья

Российские войска на Донбассе несут значительные потери. / Фото: Коллаж: Сегодня

Генеральный штаб ВС Украины сообщил оперативную обстановку по состоянию на 18.00 3 мая. Основные усилия врага по-прежнему сосредоточены на Донбассе.

Сводка Генштаба:

На Слобожанском направлении враг продолжает наносить авиационные удары и обстреливать из артиллерии город Харьков .

. На Изюмском направлении противник ведет наступательные действия по направлению Изюм – Барвенково . Несет потери. Для поддержки своих действий оккупанты переместили с территории Белгородской области в район города Изюм батарею тяжелых самоходных минометов "Тюльпан" калибром 240-мм и подразделение, вооруженное реактивными системами залпового огня "Смерч".

. Несет потери. Для поддержки своих действий оккупанты переместили с территории Белгородской области в район города Изюм батарею тяжелых самоходных минометов "Тюльпан" калибром 240-мм и подразделение, вооруженное реактивными системами залпового огня "Смерч". На временно занятых территориях Харьковской области враг продолжает проведение фильтрационных мероприятий. Для этого дополнительно привлекают подразделения Росгвардии.

враг продолжает проведение фильтрационных мероприятий. Для этого дополнительно привлекают подразделения Росгвардии. На Донецком и Таврическом направлениях оккупанты совершают авиационные удары и артиллерийские обстрелы позиций наших войск.

и направлениях оккупанты совершают авиационные удары и артиллерийские обстрелы позиций наших войск. Основные усилия противник продолжает сосредоточивать на ведении наступления на Лиманском, Северодонецком, Попаснянском, Авдеевском и Кураховском направлениях для взятия под полный контроль населенных пунктов Рубежное, Попасная и развития наступления в направлениях на Лиман, Северск и Славянск.

направлениях для взятия под полный контроль населенных пунктов Рубежное, Попасная и развития наступления в направлениях на Лиман, Северск и Славянск. На отдельных рубежах, враг осуществляет оборудование второй линии обороны .

. В городе Мариуполь враг продолжает блокировать подразделения наших войск в районе завода "Азовсталь". Огневое поражение артиллерией и танками по территории металлургического комбината.

враг продолжает блокировать подразделения наших войск в районе завода "Азовсталь". Огневое поражение артиллерией и танками по территории металлургического комбината. На Таврическом направлении враг продолжает проведение демонстративных действий и маневров с целью сковывания действий подразделений Сил обороны и недопущения их переброски на другие направления.

направлении враг продолжает проведение демонстративных действий и маневров с целью сковывания действий подразделений Сил обороны и недопущения их переброски на другие направления. На Южнобужском направлении противник продолжает обстрелы подразделений наших войск. Враг производит перегруппировку войск, наращивает системы огневого поражения, противовоздушной обороны и материально-технического обеспечения.

направлении противник продолжает обстрелы подразделений наших войск. Враг производит перегруппировку войск, наращивает системы огневого поражения, противовоздушной обороны и материально-технического обеспечения. В Приднестровском регионе Республики Молдова обстановка остается сложной. Подразделения оперативной группы российских войск продолжают находиться в полной боевой готовности. Вооруженные формирования Приднестровского региона Республики Молдова несут службу в усиленном режиме. Проводится подготовка к эвакуации семей офицеров оперативной группы русских войск.

Республики Молдова обстановка остается сложной. Подразделения оперативной группы российских войск продолжают находиться в полной боевой готовности. Вооруженные формирования Приднестровского региона Республики Молдова несут службу в усиленном режиме. Проводится подготовка к эвакуации семей офицеров оперативной группы русских войск. В районе населённого пункта Хмелевка Сумской области была разоблачена деятельность диверсионно-разведывательной группы врага.

была разоблачена деятельность диверсионно-разведывательной группы врага. Корабли черноморского флота в акваториях Черного и Азовского морей продолжают наносить ракетные удары по объектам гражданской инфраструктуры на территории Украины, выполнять задачи изоляции района ведения боевых действий, ведения разведки и огневой поддержки на приморском направлении.

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