Генштаб: оккупанты стянули "Смерчи" к Изюму и готовят эвакуацию семей офицеров из Приднестровья

Российские войска на Донбассе несут значительные потери. / Фото: Коллаж: Сегодня
Генеральный штаб ВС Украины сообщил оперативную обстановку по состоянию на 18.00 3 мая. Основные усилия врага по-прежнему сосредоточены на Донбассе.
Сводка Генштаба:
- На Слобожанском направлении враг продолжает наносить авиационные удары и обстреливать из артиллерии город Харьков.
- На Изюмском направлении противник ведет наступательные действия по направлению Изюм – Барвенково. Несет потери. Для поддержки своих действий оккупанты переместили с территории Белгородской области в район города Изюм батарею тяжелых самоходных минометов "Тюльпан" калибром 240-мм и подразделение, вооруженное реактивными системами залпового огня "Смерч".
- На временно занятых территориях Харьковской области враг продолжает проведение фильтрационных мероприятий. Для этого дополнительно привлекают подразделения Росгвардии.
- На Донецком и Таврическом направлениях оккупанты совершают авиационные удары и артиллерийские обстрелы позиций наших войск.
- Основные усилия противник продолжает сосредоточивать на ведении наступления на Лиманском, Северодонецком, Попаснянском, Авдеевском и Кураховском направлениях для взятия под полный контроль населенных пунктов Рубежное, Попасная и развития наступления в направлениях на Лиман, Северск и Славянск.
- На отдельных рубежах, враг осуществляет оборудование второй линии обороны.
- В городе Мариуполь враг продолжает блокировать подразделения наших войск в районе завода "Азовсталь". Огневое поражение артиллерией и танками по территории металлургического комбината.
- На Таврическом направлении враг продолжает проведение демонстративных действий и маневров с целью сковывания действий подразделений Сил обороны и недопущения их переброски на другие направления.
- На Южнобужском направлении противник продолжает обстрелы подразделений наших войск. Враг производит перегруппировку войск, наращивает системы огневого поражения, противовоздушной обороны и материально-технического обеспечения.
- В Приднестровском регионе Республики Молдова обстановка остается сложной. Подразделения оперативной группы российских войск продолжают находиться в полной боевой готовности. Вооруженные формирования Приднестровского региона Республики Молдова несут службу в усиленном режиме. Проводится подготовка к эвакуации семей офицеров оперативной группы русских войск.
- В районе населённого пункта Хмелевка Сумской области была разоблачена деятельность диверсионно-разведывательной группы врага.
- Корабли черноморского флота в акваториях Черного и Азовского морей продолжают наносить ракетные удары по объектам гражданской инфраструктуры на территории Украины, выполнять задачи изоляции района ведения боевых действий, ведения разведки и огневой поддержки на приморском направлении.