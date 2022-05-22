Генштаб обнародовал новые данные потерь РФ и направление-"рекордсмен"

Обнародованы потери оккупантов / Фото: Коллаж: Сегодня

С начала войны российского вторжения армия РФ потеряла более 29 тысяч своих военных. За сутки ВСУ ликвидировали 200 оккупантов, также были уничтожены 7 танков и 1 вертолет. Об этом на своей странице в Facebook сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

Общие боевые потери противника с 24.02 по 22.05

личного состава – около 29 050 (+200) человек ликвидировано;

танков – 1285 (+7) единиц;

боевых бронированных машин – 3141 (+25) единица;

артиллерийских систем – 599 (+3) единиц;

РСЗО – 201 (+0) единица;

средства ПВО – 93 (+0) единицы;

самолетов – 204 (+0) единицы;

вертолетов – 170 (+1) единиц;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 470 (+8);

крылатые ракеты – 107 (+3);

корабли/катера – 13 (+0) единиц;

автомобильной техники и автоцистерн – 2194 (+16) единицы;

специальная техника – 43 (+0).

"Наибольшие потери противника (за прошлые сутки) наблюдались на Бахмутском направлении. Данные уточняются", – отметили в Генштабе.

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Телеведущий Алексей Бурлаков для канала "Украина 4.5.0" озвучил самые свежие сводки Генштаба ВСУ: две трети черноморского флота РФ привели в боеготовность, враг не прекращает обстрелы мирных жителей на Донбассе, а на территории Белгородской области россия развернула свои "Искандеры", чтобы бить по территории Украины.