Гайдай рассказал, какая часть Луганской области под контролем ВСУ

Гайдай рассказал, что под контролем Украины малая часть Луганской области/Фото: ООС, https://t.me/luhanskaVTSA. Коллаж: "Сегодня"

Глава Луганской области Сергей Гайдай заявил, что только 10% территории Луганской области подконтрольны Украине

Об этом он сообщил в Facebook.

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Подробности

"Под нашим контролем окрестности Рубежного; Лисичанск, Северодонецк (+села и города громад). Горная громада и территория вдоль дороги Лисичанск-Бахмут до границы с Донбассом", — сообщил Гайдай.

Он также рассказал, что оккупанты обстреляли один из корпусов Северодонецкой больницы, в результате обстрела произошел пожар. До этого в медучреждении было 300 коек для лечения пациентов, теперь осталось только 100 (в городе до сих пор находятся 10 тысяч человек и еще 5 тысяч в окрестных селах).

Областной центр и сейчас продолжают обстреливать, но эвакуация не останавливается. В воскресенье, 15 мая, из Северодонецка патрульная полиция вывезла 10 человек. Авто попало под обстрел, но никто не пострадал.

Самые опасные направления в Луганской области: Северодонецкий, со стороны Попасной и Белогоровки (дорога Лисичанск-Бахмут). Прорывы здесь могут позволить оккупантам взять область в кольцо. Продолжаются бои в селах близ Северодонецка.

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Новые цели РФ в Луганской области

Российская армия планирует в очередной раз перебрасывать свои войска через реку Северский Донец у села Белогородка Луганской области, где их многократно уничтожали ВСУ. Об этом сообщил глава региона Сергей Гайдай в телемарафоне.

По его словам, в скором времени РФ перебросит свои войска.

"Но скоро подтянется "свежачок". 2,5 тысячи единиц тяжелой техники уже идут в нашу сторону с ранее оккупированных территорий. Ждем очередную "подводную" серию в Белогородке", – добавил он.

Также он рассказал, какое количество техники движется сюда.

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"Сутки шла колона техники вражеской, насчитали примерно 2500 единиц с личным составом, это и танки, и БТР и БМП, т.е. готовятся они очень серьезно. Сейчас все силы брошены на Луганское направление, потому, что было планирование Киев за три дня, потом просто Киев, потом хотя бы Харьков, потом хоть Сумы, потом огромный котел Луганской и Донецкой областей. Теперь они подходят к тому, что хотя бы Луганскую область. Их планы, они строятся походу – где удалось получить успех – они это называют, что это был их план.

Также он отметил, что Донецкую область они не возьмут.

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