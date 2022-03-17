ФСБ задержало замдиректора Росгвардии Гаврилова, – журналист

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Задержан директор Росгвардии Роман Гаврилов. Об этом, ссылаясь на независимые источники рассказал на своей странице в Твиттере расследователь Bellingcat, журналист Христо Грозев.
"Три независимых источника сообщают, что заместителя начальника Росгвардии (подразделения внутренней армии РУ, понесшей колоссальные потери в Украине) генерала Романа Гаврилова задержала ФСБ. Гаврилов также ранее работал в ФСО, службе безопасности Путина", – написал он.
Один источник отметил, что Гаврилов был задержан за "утечку военной информации, повлекшую гибель людей", а два других говорят, что это была "расточительная трата топлива".
Война в Украине 17 марта
- Советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что на украинской земле смерть постигла 15 тысяч военных России. Сейчас оккупанты избегают ближних боев, а удары наносят с воздуха.
- Противник продолжает атаковать Украину. Враг в полной мере не достиг ни одной стратегической цели наступательной операции.
- Украинские военные сбили еще два самолета российских оккупантов. Были уничтожены штурмовик Су-25 ("Грач") и истребитель Су-35 в небе над Киевской областью.
- Враг оккупировал около 70% территории Луганской области. Там уже начинают подключать российское телевидение, чтоб распространять российскую пропаганду и фейки.
- Командиры армии агрессора бегут, оставляя солдат без еды и оружия: об этом говорится в перехваченном разговоре оккупанта с родителями.
- Российские военные наступают по двум направлениям, на остальных – укрепляют позиции и проводят перегруппировку, сообщили в Генштабе ВСУ.