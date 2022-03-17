ФСБ задержало замдиректора Росгвардии Гаврилова, – журналист

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Задержан директор Росгвардии Роман Гаврилов. Об этом, ссылаясь на независимые источники рассказал на своей странице в Твиттере расследователь Bellingcat, журналист Христо Грозев.

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"Три независимых источника сообщают, что заместителя начальника Росгвардии (подразделения внутренней армии РУ, понесшей колоссальные потери в Украине) генерала Романа Гаврилова задержала ФСБ. Гаврилов также ранее работал в ФСО, службе безопасности Путина", – написал он.

Один источник отметил, что Гаврилов был задержан за "утечку военной информации, повлекшую гибель людей", а два других говорят, что это была "расточительная трата топлива".

Война в Украине 17 марта