Фото дня. Украинская девочка с ружьем и конфетой слушает Арестовича

Ребенок слушает прогноз Арестовича / Фото: Коллаж: Сегодня

В Facebook публикован новый шедевр, на котором изображена девочка с конфетой и ружьем, которая слушает советника Офиса президента Алексея Арестовича. Снимок сделал фотограф из Киева Алексей Кириченко – отец девочки с фотографии.

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Фото украинского ребенка с ружьем и конфетой стало вирусным. Оно символизирует утраченное детство миллионов детей на этой войне.

В Украине образовательный центр Верховной Рады запустил Всеукраинский онлайн-флешмоб "Дети Украины за мир"!. Главный месседж, который Украина транслирует на весь мир: "Закройте небо над Украиной – сохраните жизнь!". Ведь именно закрытое небо может гарантировать нам безопасность, а главное – безопасность для наших детей.

Во время войны родились 4,3 тысячи младенцев

Минюст Украины опубликовал данные, которые стали лучиком света и надежды – рождается новая жизнь, несмотря на войну. Так, с начала войны с Россией в разных уголках Украины родилось 4311 младенцев. Маленькие украинцы появились на свет в самый тяжелый момент для нашей страны.

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Кроме того, за это время украинцы создали почти четыре тысячи новых семей. 3973 влюбленные пары решили официально скрепить свой союз в условиях войны.

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