Фосфор и друшлаг из авто. Оккупант похвастался матери военными преступлениями – перехват

Россия безжалостно убивает мирное население Украины. Фото: коллаж "Сегодня"

Российские оккупанты продолжают применять в Украине запрещенные виды вооружений и расстреливать гражданских. Уже не впервые враг использует фосфорные бомбы на востоке нашей страны. Противники получают приказы уничтожать все, что видят, даже мирных людей.

Об этом свидетельствует новый перехват СБУ.

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"Фосфором жгут. С нашей стороны в хохлячую сторону полетел фосфор", – рассказывает матери оккупант.

И тут же признается, что они получили команду расстреливать все машины, включая мирное население.

"Будет из машины дуршлаг", – радуется враг.

В ответ мать вздыхает, но для нее убийство гражданских людей оправдывается просто – "не судьба".

Напомним, что использование фосфорных бомб является преступлением против человечности и нарушением Женевской конвенции. А убийство мирных людей противоречит законам и обычаям войны.

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"Все собранные СБУ данные войдут в материалы в международных судах, чтобы ни одно российское преступление не осталось безнаказанным. Только в период с 4 по 10 июня 2022 года следователи СБУ начали 594 уголовных производства по фактам совершения преступлений, связанных с открытой военной агрессией РФ", – подчеркнули в ведомстве.

Оккупантам приказано убивать "подозрительных" гражданских на блокпостах

На блокпостах временно оккупированной Херсонщины захватчикам разрешено расстреливать мирных жителей. Об этом свидетельствует перехваченный разговор двух оккупантов из так называемой "ДНР", сообщает СБУ.

Оккупанты, чей разговор был перехвачен, обеспечивают патрулирование на соседних блокпостах Херсонской области.

"Мне сказали: если подозрительная личность, без разговоров сжигать нах*й… У меня приказ от майора такой: появляется машина или фура, или что с яблоками, смотришь, спрашиваешь: "Что везешь?". Если человек подозрительный, е*ашить без разговоров", – рассказывает россиянин с позывным "Седой".

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"Ага, с твоей стороны вы их первыми будете сжигать. А если не успеете, то мы?" — уточняет его собеседник.

Ранее мы рассказывали, что оккупационные власти в Херсонской области "отжимают" частный бизнес у местных предпринимателей. Оккупанты хотят присвоить региональные АЗС, чтобы через них продавать завезенное из Крыма горючее.