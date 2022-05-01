Фейгин спрогнозировал, сколько будет продолжаться война – все зависит от одного фактора

Фейгин объяснил, от чего зависит окончание войны в Украине / Фото: Коллаж: Сегодня

Война в Украине может растянуться на месяцы — об этом российский политический и общественный деятель, юрист Марк Фейгин рассказал телеведущей Наташе Влащенко в интервью на YouTube-канале "Україна 24".

Марк Фейгин убежден, что прогноз о том, когда закончится война, зависит от нескольких условий.

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"В первую очередь от того, насколько РФ сможет сопротивляться. Там ленд-лиза нет, и надежда только на собственное производство. Последнее, мягко говоря, буксует, потому что, во-первых, нет составляющих, их отказался поставлять даже Китай", — сказал он.

Адвокат подчеркнул, что рассчитывать приходится на месяцы.

"Я бы рассчитывал на месяцы, но не на годы. В России закончатся ресурсы, ракеты, авионика для самолетов, двигатели для танков. Кстати, двигатели для ракет производились в Украине, об этом знают немногие", — отметил Фейгин.

На Россию продолжают давить экономические санкции.

"Если начнутся проблемы внутри и нечем будет платить зарплаты – вспыхнет в стране. Война – это очень дорого", – сказал адвокат.

Марк Фейгин считает, что Европа должна решиться дожать Россию финансово.

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"Им будет сложно, нужно строить СПГ-терминалы. Многое придется сделать, это правда. Но без этого нельзя достичь конечного результата, поскольку если эмбарго на нефть и газ введут, то Россию стремительно постигнет крах", — сказал он.

Фейгин пояснил, что на Западе корпоративные российские олигархи являются источником компенсации и репарации для Украины, оплаты ленд-лиза и помощи Западу во время поддержки Украины. Их собственность будет конфискована, отметил он.

Что касается ленд-лиза, Фейгин уточнил, что предусматривается еще и производство оружия в Украине, а не только его поставки.

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