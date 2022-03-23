Европа закрывает России доступ к метеоданным на континенте

Метеорологические данные могут сыграть важную роль в планировании химических атак / Фото: Коллаж: Сегодня
Европейская организация спутниковой метеорологии EUMETSATостановила свою деятельность на территории России.
Об этом написал депутат Алексей Гончаренко в Telegram.
"Европейская организация спутниковой метеорологии EUMETSAT прекращает делиться метеорологическими данными с Россией", – написал Гончаренко.
Дело в том, что метеорологические данные могут сыграть важную роль в планировании химических или бактерологических атак.
Ранее с Россией отказались сотрудничать три аналогичные организации.
В США предупреждали, что Москва может планировать применение химического или биологического оружия в Украине.
У РФ заканчиваются военные ресурсы в Украине
У путинской армии заканчиваются ресурсы для ведения боевых действий – ее ждут большие проблемы. Оккупанты это понимают и "пачками" сдаются в плен.
"Военные ресурсы врага в Украине заканчиваются, дальше будет логистический коллапс. Понимая это, тенденция сдачи неприятеля в плен растет. И не единичных солдат, а целыми взводами. Они уже понимают, что тела тысяч их товарищей по "учениям", получивших на экзамене "200 баллов", остались в чужой земле. Ведь Москва не признает их смерти, для Путина они пушечное мясо, расходный материал в попытке достичь своей имперской мечты. Многие уже поняли – их предали", – сказал глава Минобороны Алексей Резников.
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