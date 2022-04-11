"Это не первое применение оккупантами химоружия в Украине": нардеп о Мариуполе

Оккупанты понимают, что не могут выбить защитников Мариуполя из города / Фото: Коллаж: Сегодня

Российские оккупанты до Мариуполя уже применяли химическое оружие в Гостомеле под Киевом.

Об этом народный депутат Украины от "Слуги народа" Егор Чернев рассказал журналистам канала "Украина 24" Юлии Галушке и Олегу Билецкому в эфире проекта FREEDOM.

Реклама

"Все мы видели заявление представителя так называемой "ДНР" о том, что они собираются против "Азова" и против мариупольцев применить химическое оружие просто потому, что понимают, что по-другому у них не получается выбить защитников Мариуполя из города. Это уже проявление полного отчаяния и невозможности оккупировать город", – заявил депутат.

Вместе с тем, Чернев отметил, что это не первое применение химического оружия в Украине.

"Лично я общался с представителями Сил специальных операций, которые вели бои в Гостомеле. У них были отравления химическим оружием. Оно уже применялось на самом деле. Слава богу, все ребята живы. Но были некоторые в тяжелом состоянии, отказывали почки", – подчеркнул он.

Как отметил нардеп, россияне применяют химическое оружие "несмотря на то, что они являются стороной-подписантом конвенции о запрете применения и создания этого оружия".

Оккупанты сбросили на Мариуполь отравляющее вещество

Российские оккупанты сбросили с беспилотника на Мариуполь отравляющее вещество неизвестного происхождения, сообщил отдельный отряд специального назначения "Азов".

Реклама

У пострадавших наблюдается дыхательная недостаточность, вестибуло-атактический синдром. Пока что оказывается помощь пострадавшим – как мирным жителям, так и военным.

Впоследствии в "Азове" уточнили, что российские военные применили боевое отравляющее вещество "зарин".

НАТО угрожало радикальными мерами в случае химатаки РФ

Канцлер Германии Олаф Шольц заверил, что НАТО готовит радикальные меры на случай биологической и химической атак со стороны Российской Федерации.

Реклама

По словам Шольца, Альянс готовится к оперативному реагированию, если Россия решится применить биологическое или химическое оружие. Он призвал российских военных не делать этого.