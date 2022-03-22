Есть 100-й! ВСУ сбили "юбилейный" вражеский самолет

Практически ежедневно ВСУ сбивает вертолеты и самолеты противника / Коллаж "Сегодня"
Ближе к вечеру наши военные стали сообщать о своих успехах в борьбе с воздушными силами противника. Оказалось, что, помимо ракет нескольких видов, выпущенных армией РФ по украинским городам, удалось сбить несколько самолетов противника.
Сообщение
Чуть позже информацию подтвердил на своем телеграм-канале Мариупольский горсовет.
"Сегодня есть и хорошие новости! В 16:45 в районе бассейна Нептун наши защитники сбили один из самолетов российских оккупантов, который в последние недели уничтожал наш город. Так будет с каждым врагом! С каждым, кто посягнул на нашу свободу, на наш город!" – говорится в сообщении горсовета Мариуполя.
Однако, по сообщению Воздушного командования "Восток", на самом деле уничтожили минимум два самолета.
"Подразделениями, находящимися в оперативном подчинении одной из зенитных ракетных частей Днепропетровской области, сегодня уничтожены три воздушных цели на Слобожанском направлении. Силами ПВО сбит вражеский беспилотник и два боевых самолета страны агрессора. Держим строй! Слава Украине", – сообщается на ФБ-странице "Востока".
Обстановка
- Согласно утренней сводке Минобороны Украины, на 25-й день войны в нашей копилке было 99 сбитых российских самолетов и 123 вертолета.
- Днем стало известно, что украинские силы нанесли очередной сокрушительный удар по скоплению российской военной техники в аэропорту в Чернобаевке в Херсонской области. Командование орков с настойчивым упорством доставляет технику на аэродром, где она уже в 7-й раз становится объектом обстрела ВСУ.
- Спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук сообщил, что противовоздушная оборона Украины уничтожила российские дроны над Одессой.