Эксперт рассказал, почему оккупанты боятся ближних боев с ВСУ

Эксперт считает, что противотанкового оружия нам достаточно / Коллаж "Сегодня"

Сегодня украинская армия самая сильная по противотанковому вооружению благодаря нашим зарубежным партнерам. ВСУ могут уничтожить все танки в мире.

Об этом заявил в программе FREEДОМ на канале "Украина 24" военный эксперт Сергей Грабский.

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Что известно

"Сегодня по уровню насыщения противотанковыми средствами украинская армия, можно сказать, сильнейшая в мире. Потому что по количеству единиц противотанкового оружия, которое нам передано, мы можем уничтожить все танки всего мира вместе взятые. И это прекрасно понимает противник. Чем и объясняются такие отчаянные обстрелы", – отметил в эфире Сергей Грабский.

Эксперт рассказал, что его коллеги и друзья с передовой резюмируют, что противник просто боится подпускать наши подразделения близко к своим позициям. Оккупанты понимают, что в таком случае возможность сохранить бронетанковую или бронированную технику минимальная.

"Пока у них есть снаряды, пока у них есть стволы, которые эти снаряды могут выпускать, они пытаются удержать нас на расстоянии 3-5 км от контактной зоны. Что тоже является очень серьезным фактором. Сегодняшний день показывает, что кроме фактически Северодонецка, окраин Лисичанска и района Попасной – Горское, Золотое – противник уже не ведет активных наступательных боевых действий", – сообщил эксперт.

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Обстановка