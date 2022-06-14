Эксперт объяснил, удастся ли Макрону, Шольцу и Драги уговорить Украину уступить территорию

Канцлер Германии, президент Франции и премьер-министр Италии могут приехать в Украину в июне. / Фото: Коллаж: Сегодня

В Сети появилась информация о том, что президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Олаф Шольц и премьер-министр Италии Марио Драги приедут в Киев 16 июня.

Возможный приезд лидеров стран прокомментировал руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко в эфире телемарафона.

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По его словам, всем нужно понимать, что историю сейчас пишет украинский народ, который продолжает находиться в борьбе и сопротивляется ужасной российской агрессии:

"Мне кажется, что как раз украинское сопротивление, украинские военные, украинские власти все вместе делают все, чтобы побеждать на поле боя и написать такие условия, которые будут выгодны в первую очередь нашему обществу".

Эксперт заявил, что слабо верит в то, что найдутся какие-то аргументы либо у президента Франции, либо у канцлера Германии, либо у премьер-министра Италии, чтобы заставить Украину пойти на односторонние уступки России.

"Мы понимаем, что заплачена большая цена уже в противостоянии агрессии за нашу победу. Я думаю, что, наоборот, нужно заручиться поддержкой представителей стран ЕС, чтобы они поддерживали Украину оружием, политически и дипломатически по пути к тому, что нужно остановить Путина. В отношении этого должен быть консенсус", – сказал Александр Мусиенко.

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Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что трех ведущих политиков ЕС из Германии, Франции и Италии вскоре можно будет увидеть в Киеве. По информации Bild am Sonntag, у правительственных кругов Франции и Украины есть конкретные планы поездок. Также президент Украины Владимир Зеленский в интервью немецкому общественно-правовому телеканалу ZDF заявил, что канцлеру Олафу Шольцу пора определиться с позицией Берлина относительно войны, которую Российская Федерация развязала против Украины.