Экс-начальник смены "Азовстали" сдает оккупантам информацию о заводе (видео)

Обнаружен предатель, сдающий информацию о позициях на "Азовстали". / Фото: Коллаж: Сегодня

Экс-начальник смены "Азовстали" в Мариуполе Александр Чуприн сдает российским оккупантам информацию о заводе. В подвалах "Азовстали" продолжают находиться украинские военные и около тысячи мирных жителей.

Видео в подтверждение факта государственной измены Чуприным опубликовал Telegram-канал военного обозревателя Романа Бочкалы.

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На видео изображено, как Чуприн рассказывает о расположении "очень мощного пешеходного тоннеля" под толстолистовым цехом.

Бывший сотрудник завода показал оккупантам на карте места, где находятся цеха, в которых легче всего укрыться. Также он рассказал, где украинцы могут укрыться и переждать мощные удары военных РФ.

Кроме того, Чуприн сдал пути, по которым украинские военные могут передвигаться на территории завода.

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Ситуация на "Азовстали" обострилась

Как сообщил советник главы ОП Алексей Арестович, одним из самых тяжелых дней в обороне Мариуполя стало 23 апреля. Россия атаковала украинских военных на "Азовстали" из всего оружия, из которого могла.

"Сегодня один из самых тяжелых дней в обороне Мариуполя – лупят по "Азовстали" из всего, что только есть. Сказали, что не будут штурмовать, и стреляют с моря, с воздуха, с суши из танков", – рассказал Арестович.

Днем 23 апреля Арестович сообщал, что оккупационные войска возобновили авиаудары по "Азовстали" и будут пытаться штурмовать территорию завода. В то же время украинские защитники держат оборону и совершают контрвылазки.

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