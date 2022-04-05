Единым фронтом: как Ринат Ахметов и другие бизнесмены помогают Украине победить оккупанта

Крупный украинский бизнес не остался в стороне после нападения РФ / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Крупнейшие украинские бизнесмены, включая Рината Ахметова и Виктора Пинчука, помогают Украине бороться за территориальную целостность и независимость после полномасштабного вторжения РФ.

Об этом говорится в статье американской газеты The Washington Post "Украинские олигархи едины против России".

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"Компании, контролируемые богатейшими людьми страны, выразили поддержку единству Украины незадолго до начала нынешнего вторжения. Самый богатый человек Украины Ринат Ахметов объявил, что его инвестиционная компания внесет авансовый налоговый платеж в размере 34 миллиона долларов, чтобы помочь укрепить финансовую стабильность правительства", – пишет издание.

В первые же дни войны компании крупнейших бизнесменов страны быстро организовали поддержку государства и заявили о своей позиции. Одним из первых это сделал бизнесмен Ринат Ахметов.

"За первые 12 дней войны 16 из 20 самых богатых украинцев сделали заявления — лично или через свои компании — против российской агрессии или в поддержку Украины. Они рассказали, как помогают украинскому правительству и его вооруженным силам, территориальной обороне, городам и людям", – говорится в статье.

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Журналисты отмечают, что в последние годы украинские элиты, в том числе богатейшие люди, интегрировались в западное сообщество. Их связи в Европе и США также помогают Украине бороться с агрессией России.

"Есть признаки того, что эти связи начинают работать — например, компании Рината Ахметова призвали отстранить российские компании от участия в международных форумах и ассоциациях в энергетической и сталелитейной промышленности. А олигарх Виктор Пинчук недавно обратился к западным партнерам с призывом увеличить военную помощь Украине", – пишут журналисты.