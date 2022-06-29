Двойное попадание по Одесской области: куда упали ракеты оккупантов

Братчук заявил о двух прилетах / Коллаж "Сегодня"
Одесская область подверглась очередной ракетной атаке армии России. Спикер Одесской ОВА Сергей Братчук сообщил, что еще два крылатых "подарка" от рашистов прилетели в область.
Об этом сообщает Телеграм-канал Братчука.
По данным телеграм-канала Одесса INFO, дважды ударили по морскому побережью в Измаильском районе. Информация о разрушениях и пострадавших уточняется.
Работа ПВО
Еще одну крылатую ракету от террористической РФ, нацеленную на какой-то объект в Одесской области, удалось сбить нашим силам ПВО. Фотографию ее обломков выложили очевидцы в соцсетях.
По обломкам сбитой ракеты, найденной в поле Одесского района, было установлено, что это была Х-31.
Уничтоженная сегодня днем вражеская ракета над Одесщиной стала третьей "крылатой смертью", атаковавшей область с начала 29 июня. С учетом двух новых прилетов, которые произошли ближе к вечеру, по Одесской области террористические войска России выпустили уже пять крылатых ракет.
Обстановка
- 29 июня в Одессе раздался взрыв. В городе и области была объявлена воздушная тревога. Жители города слышали два мощных взрыва. Сообщалось, что Одесса была атакована двумя снарядами.
- При этом мэр Одессы Геннадий Труханов заявил, что вынужден организовать пляжный сезон в городе, поскольку тут нынче наблюдается большой поток отдыхающих.
- 27 июня в результате ракетного обстрела поселка в Одесской области оккупантами РФ взрывной волной разрушено ориентировочно 65 домов.
- В ночь с воскресенья на понедельник, 27 июня, российские оккупанты нанесли удар по Одесской области с применением самолетов стратегической авиации Ту-22М.