Два танка и много пехоты. В "Азове" рассказали об итогах дневных боев с оккупантами

В сутки бойцы полка Азов уничтожили 2 танка, 1 МТЛБ (многоцелевой транспортер легкий бронированный — ред.) с зенитной установкой и много вражеской пехоты. Об этом сообщает телеграм-канал полка "Азов – Мариуполь".

"Вы, возможно, спросите, как нам удается, находясь 35 дней в блокаде на 40 день войны продолжать борьбу? Я дам ответ. Мы верим в каждого из нас. Мы верим в Украину. Мы надеемся на военно-политическое руководство и безгранично любим нашу Родину. И пусть после кадров из Бучи, из Ирпеня, всего того, что они сделали с Мартуполем, у каждого украинца проснется козацкий характер, несгибаемость духа гайдамаков из Холодного Яра, мужество воинов УПА. И мы с холодным разумом, чувством справедливости и отвагой уничтожим каждого оккупанта, который ступил на нашу землю", — заявил представитель полка.