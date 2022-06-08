Дрон зафиксировал атаку украинской авиации по позициям оккупантов (видео)

Украинская авиация накрыла позиции оккупантов. / Фото: Коллаж: Сегодня
Защитники из 16-й отдельной бригады армейской авиации не устают выбивать россиян из украинской земли. В четкой координации работают наши Су-25, вертолеты и квадрокоптеры. Они умело борются с оккупантами, отбивая у них желание "освобождать" украинцев.
Об этом сообщает Фонд помощи армии "Повернись живим" в Telegram.
"Правильные ребята из 16-й отдельной бригады армейской авиации шинкуют русскую, как капусту", – говорится в подписи к видео.
Оно снято на дрон, который передал "Вернись живым". Чтобы было больше таких съемок – можно перечислить помощь по ссылке.
Потери россиян
По данным Генштаба ВСУ, общие боевые потери противника с 24.02 до 08.06 ориентировочно составили:
- личного состава – около 31 500 (+140) человек ликвидировано;
- танков ‒ 1393 (+3) единицы;
- боевых бронированных машин – 3429 (+13) единиц;
- артиллерийских систем – 703 (+9) единицы;
- РСЗО – 213 (+6) единиц;
- средств ПВО – 96 (+0) единиц;
- самолетов – 212 (+0) единиц;
- вертолетов – 178 (+1) единиц;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 559 (+6) единиц;
- крылатых ракет – 125 (+0);
- корабли/катера – 13 (+0);
- автомобильной техники и автоцистерн – 2406 (+1) единиц;
- специальной техники – 53 (+0).
Наибольшие потери противник понес на Славянском направлении. Данные уточняются.
Как ранее сообщала британская разведка, запасы высокоточных ракет ВС РФ серьезно истощились. Поэтому Россия сосредоточила усилия на своей авиации на Донбассе.
В то же время украинская разведка узнала, что российские военные готовят планы побега из Украины поскольку командование не выводит их подразделения из зоны боевых действий и не предоставляет даже отпуска.