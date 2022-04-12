Драпают, аж дымится! В ВСУ показали видео уничтожения вражеской техники

Оккупанты сбежали с позиций / Фото: REUTERS, Коллаж: Сегодня

В Сети появилось видео, как российские военные бежали от украинских защитников. Военным РФ устроили засаду и подбили технику.

Видео опубликовал в Facebook экс-нардеп и сейчас военнослужащий Владимир Парасюк.

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"На этом видео четко видно, что такое российская "армия". Просто олухи трусливые! Мы сделали засаду, подбили им первые две БМД и они как печеные просто начали убегать. Хотелось их догнать, но mozk@л1 так драпали, что за ними аж дымилось! Потом еще привели арту, но этого уже не удалось снять! Видео было снято быстрее, но только сейчас мы можем его показать!" – написал Парасюк.

Зеленский назвал причины, почему оккупанты отошли от Киева

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинские защитники дали отпор оккупантам в Киевской области. По мнению президента, оккупанты отвели войска от столицы, потому что не выдержали отпор армии Украины, а также это было сделано для того, чтобы направить свои силы на Донбасс. Об этом Зеленский сказал в интервью турецкому каналу Habertürk.

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"Армия дала отпор оккупации Киевской области. Из маленьких городов врага выгнали. В Киев мы их не пустили, сколько бы раз они ни хотели и не предпринимали атак. Много было атак, контратак, бомбардировок, но сегодня Киевская область почти освобождена. Почему "почти" – потому что еще работает наша Служба безопасности, наши военные работают, потому что остались ДРГ группы. Но идет зачистка нашей области", – сказал президент.

Зеленский назвал две причины, почему военные РФ отошли от Киева: первая – мощная украинская армия, а вторая – смена тактики оккупантов.

"Они рассчитывают биться за Донбасс нашего государства, за временно оккупированный восток страны, и будут бои на юге", – добавил президент.

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