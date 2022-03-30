Русский легион войдет в ряды защитников Украины / Фото: Коллаж: Сегодня

Первые добровольцы легиона "Свободная Россия" из числа бывших военнослужащих ВС РФ уже приступили к индивидуальной доподготовке.

Об этом сообщает военный корреспондент Андрей Цаплиенко в Telegram.

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Так, сегодня личный состав легиона под руководством инструкторов из ВСУ изучал гранатомет NLAW.

"Кроме того, командиры подразделений легиона ознакомились с оперативной обстановкой на фронтах и выразили общее пожелание всех добровольцев провести первый бой против цепных собак режима путина – "кадыровцев", – написал Цаплиенко.

Добровольцы легиона "Свободная Россия" готовы воевать за Украину / Фото: Коллаж: Сегодня

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США предупредили Китай о последствиях помощи РФ

18 марта президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден планирует позвонить главе Китая Си Цзиньпину. Госсекретарь США Энтони Блинкен рассказал, что Байден предупредит Пекин о последствиях поддержки России в войне с Украиной.

Как отметил Энтони Блинкен, Китай должен использовать свое влияние на российского главу Владимира Путина для прекращения войны в Украине.

"Мы по-прежнему призываем все страны, особенно те, которые имеют прямое влияние на Россию, использовать любые имеющиеся у них рычаги, чтобы заставить Москву прекратить эту войну", — сказал Блинкен.

Госсекретарь добавил, что выглядит так, что Китай движется в противоположном направлении, отказываясь осудить российскую агрессию и пытаясь занять нейтральную позицию.

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"Мы обеспокоены тем, что Китай рассматривает возможность прямой помощи России военной техникой для использования в Украине. Завтра президент Байден поговорит с Си Цзиньпином и ясно даст понять, что Китай будет нести ответственность за любые действия, которые он совершит для поддержки российской агрессии", – подчеркнул Блинкен.

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