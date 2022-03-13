До 1000 трупов в день: Арестович рассказал о реальных потерях врага

Первые трупы "российских освободителей" уже доставлены домой / Коллаж "Сегодня"

Сейчас Украина не гонится за точной цифрой уничтоженных российских солдат на нашей территории, вторгнувшихся 24 февраля. Однако можно точно говорить, что на украинской земле нашли свою смерть 15 тысяч граждан России.

Об этом рассказал советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович в эфире телеканала "Украина 24".

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"Дело в том, что сейчас россияне избегают ближних боев. Удары наносятся с воздуха. Они гибнут, гибнут сотнями. Около Мариуполя точно 250 убитых, более 700 ранены. Потери точно растут, около 500-1000 в день, но сосчитать трудно. 14-15 тысяч точно, но осторожно стоит говорить более 12 тысяч, еще 18 тысяч доведено до состояния небоеготовности. Из участвующих здесь в боях 65 тысяч, очевидно, они потеряли здесь более 30% состава", – рассказал Арестович в прямом эфире.

Советник отметил, что на данный момент уже можно говорить, что мы идем к окончанию войны. Ожидается, что более ясной картина будет через два дня.

"Коллапс может стать быстрее, чем мы думаем. У России огромные потери. Другой вариант, который им удастся продавить в Мариуполе или зоне ООС. Но мы не допустим поражения там. Если мы удержимся, то резервы РФ из разных стран, резервисты и т. д. – они эти силы не бросят, а будут держать в запасе", – сказал Арестович.

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