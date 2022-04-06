Дмитрий Гордон о ядерной кнопке Кремля: Путин хочет жить, а их тогда расхр*начат

Президент России Владимир Путин не собирается начинать ядерную войну — об этом заявил украинский журналист Дмитрий Гордон в интервью изданию Delfi.

"Давайте рассуждать вместе опять же. В рассуждениях всегда рождается истина. Путин очень любит жизнь, очень любит красивую жизнь. Награбленные у российского народа миллиарды, десятки миллиардов долларов, дома, яхты, другие прелести, которыми он себя окружил, показывают, что он отнюдь не аскет. Он любит красивую яркую жизнь", — рассказал Гордон.

По словам журналиста, Путин слишком боится потерять все это и умереть.

"И то, что во время пандемии он сидит за столом на расстоянии восьми метров не только от Макрона, но и от Шойгу с Герасимовым и от Лаврова, говорит только об одном: он боится заразиться, он боится заболеть, боится умереть. Не будет он отдавать приказ нажать на ядерную кнопку, потому что в ответ ему такое прилетит, и всю Россию расхр*начат к чертовой матери", — сказал он.