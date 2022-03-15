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Для чего был введен длительный комендантский час? Кличко объяснил

Мария Дмитренко
15 марта, 16:52
Городские власти Киева призывают соблюдать рекомендации

Киевляне прячутся от бомбежек в метро. Фото: коллаж "Сегодня"

Мэр Киева Виталий Кличко рассказал, что введение комендантского часа в столице и области на полтора суток связано с возможными обострениями ситуации.

Об этом он сказал в интервью Украинской правде.

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"Это связано с возможными обострениями. И это связано с заботой о безопасности жителей нашего города. Я бы рекомендовал эти полтора суток оставаться в укрытии или дома. И следить, чтобы не попасть под обстрел, или какие-нибудь другие вещи", – сказал Кличко.

Он подчеркнул, что комендантский час вводит военная администрация.

Ситуация в Украине 15 марта

  • Враг продолжает применять авиацию с целью поддержки наземных группировок и уничтожения военной и гражданской инфраструктуры на территории Украины. Идет формирование дополнительных оккупационных подразделений для ведения боевых действий на территории нашей страны.
  • Большинство белорусских военных в случае приказа на пересечение границы с Украиной готовы сложить оружие.
  • Общие потери российских оккупантов в войне против Украины составляют уже более 13 500 человек личного состава. Также ВСУ уничтожили 1279 бронированных машин врага.
  • Запад усиливает давление на путинских олигархов. Испания арестовала шикарную яхту ценой в 140 миллионов долларов, которая принадлежит главе госкорпорации "Ростех" Сергею Чемезову, хотя юридически судно зарегистрировано на его падчерицу Анастасию Игнатову.