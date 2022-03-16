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"Детская провокация": Зеленский ответил на российский фейк о капитуляции

Мария Николаенко
16 марта, 19:17
Президент высмеял попытку россиян деморализовать украинцев

Владимир Зеленский / Фото: Коллаж: Сегодня

Президент Украины Владимир Зеленский выступил с опровержением очередного фейка врага. Российские хакеры взломали новостную ленту в эфире "Украина 24" и запустили в ней и на сайте "Сегодня" фейковое "заявление" Зеленского о капитуляции.

"Относительно последней детской провокации, будто я предлагаю сложить оружие. Я могу предлагать сложить оружие только военным российской федерации и возвращаться домой. А мы дома, мы защищаем свою землю, своих детей, свои семьи. Так что никакое оружие мы складывать не собираемся – к нашей победе", – сказал президент.

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Напомним, что украинцы уже предупреждали, что россияне готовят такой фейк, чтобы деморализовать население страны. Сам Зеленский уверял, что капитуляция невозможна.

Ситуация в Украине 16 марта

  • Российские оккупанты продолжают наступательную операцию против Украины. Задачи по разгрому ВС Украины, выходу на административные границы Донецкой и Луганской областей и другие противник не выполнил. Оккупанты остановлены на Николаевском направлении.

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  • В ночь на 16 марта российские оккупанты обстреляли с корабля ракетами украинское побережье вблизи села Тузла Одесской области.

  • В Борисполе простились с полковником, который погиб в бою в Луганской области.

  • За 20 дней российского вторжения силы обороны Украины ликвидировали 10 человек из состава высшего командования российских войск.

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  • Восстановление Украины после войны будет стоить более 560 млрд долларов, заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.