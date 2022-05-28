Десантура ВСУ сняла эффектное видео о судьбе экипажа вражеского танка

ВСУ продолжают вести боевые действия и уничтожать оккупантов. / Фото: Укринформ, Коллаж: Сегодня

Десантники 25-й отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады ДШВ Вооруженных сил Украины уничтожили танк вместе с российскими оккупантами.

Об этом сообщило командование Десантно-штурмовых войск ВСУ.

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Уничтожение танка

"Каждый захватчик, приехавший в Украину, чтобы принести сюда войну, навсегда останется на нашей священной земле. Продолжаем вести боевые действия и уничтожать врагов Украины! Смерть российским оккупантам!" – говорится в сообщении.

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Напомним, бывший министр внутренних дел Арсен Аваков обнародовал новые данные о потерях российских войск в Украине. Он сообщил, что удалось снова получить внутреннюю штабную информацию России на утро 28 мая.

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