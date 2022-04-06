Десантники ВСУ уничтожили вражеское подразделение РЭБ и часовых из спецназа

Десантники ВСУ уничтожили оккупантов. Фото: коллаж "Сегодня"

Украинские десантники уничтожили российское подразделение радиоэлектронной борьбы и их охрану по спецназу ГУ ГШ ВС РФ.

Об этом сообщили в Командовании Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины.

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На днях воины 81 отдельной аэромобильной бригады Десантно-штурмовых войск ВСУ уничтожили подразделение радиоэлектронной борьбы ВС РФ. Охрану подразделения РЭБ осуществляли военнослужащие одной из бригад специального назначения главного управления генерального штаба ВС РФ.

"Рожденные побеждать" – именно такой девиз имеет наша славная воинская часть. И мы уничтожим всех оккупантов, пока не очистим от них нашу родную Украину", – отметил командир подразделения.

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Украинские защитники уничтожили оккупантов

Украинские десантники в Николаевской области освободили село от оккупантов

В Николаевской области украинские десантники освободили село от российских оккупантов. Об этом у себя на странице в Telegram написал советник министра внутренних дел Антон Геращенко.

Как отметил Геращенко, украинские подразделения оцепили село с флангов, провели короткий бой, в результате которого силы противника были уничтожены.