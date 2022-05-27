Денисенко: Кремль решил судьбу захваченных у Украины территорий

Денисенко считает, что Херсон вольют в РФ / Коллаж "Сегодня"

Сейчас можем говорить, что Россия определилась в вопросе выбранного пути по дальнейшей судьбе захваченных территорий Украины в ходе войны, начатой 24 февраля.

Об этом рассказал советник министра внутренних дел Украины Вадим Денисенко в эфире программы FREEДОМ на канале "Украина 24".

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Мнение эксперта

"Единственное решение, которое было принято в Кремле, это о том, что все территории которые будут оккупированными и уже оккупированы – это так называемые Л/ДНР, Херсонская область, Запорожская область – если нам не удастся их вернуть, они будут не просто аннексированы, они будут регионами Российской Федерации. Если ранее еще были какие-то колебания и были мысли, что это будут какие-то республики, еще что-то, то сейчас принято полное решение о том, что Украины не существует, существуют только какие-то регионы Российской Федерации, которые будут просто приниматься в РФ", – заявил Денисенко.

По словам советника, сейчас внутри РФ запущена соответствующая пиар-кампания.

"Есть целый вал заявление, что Санкт-Петербург будет отвечать за Мариуполь, кто-то тут еще за что-то будет отвечать. В принципе, рассказывают всем о золотых горах, о роге изобилия, который будет изливаться на украинские территории. Это все – полнейшая чушь. Это все делается, чтобы максимально ускорить процесс возможного улучшения ситуации по лояльности этих территорий к РФ. К сожалению, мы можем говорить, что РФ приняла решение, что все захваченные территории, они будут русскими", – отметил эксперт.

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