Данилов рассказал, при каких условиях могут отдать Путину Медведчука

Медведчука задержали 12 апреля / Коллаж "Сегодня"

Обмен Виктора Медчука, которого задержала СБУ, на украинских военных и гражданских возможен. Однако это должно произойти с привлечением третьей стороны.

Об этом секретарь СНБО Алексей Данилов, пишет РБК-Украина.

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"Не сочтите нас такими людьми, которые позволят и кума (Путину – ред.) получить, и Мариуполь уничтожить. Доверия нет. Если это будет происходить, это будет происходить, возможно, с привлечением третьей стороны", – сказал Данилов.

Также по словам секретаря СНБО, россияне часто забывают выполнять свои обязательства и Москве уже никто не доверяет.

"Если это будет происходить (обмен – ред.), то это будет тщательно отработано. Но нужно дождаться, нужен ли Медведчук Путину и России. Ответа на этот вопрос мы пока не получили", – подытожил Данилов.

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Предложение Медведчука

Сегодня, 18 апреля, Виктор Медведчук обратился к президентам Украины и РФ с призывом обменять его на защитников и жителей Мариуполя.

Однако советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что Виктора Медведчука сразу не будут обменивать, как бы ни призывала к этому жена арестанта Оксана Марченко.

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