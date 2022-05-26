Данилов рассказал, как оккупанты относятся к пленным "азовцам"

Данилов сообщил о том, как оккупанты держат в плену защитников "Азовстали"/Фото: коллаж: "Сегодня"

Украинских военных, героически державших оборону завода "Азовсталь" в Мариуполе, обменяют на пленных российских оккупантов.

Об этом "24 канала" рассказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.

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По словам Данилова, к украинским воинам не применяются пытки и насилия.

"Могу подтвердить, что на сегодняшний день нет применения пыток или позорного отношения к нашим военным. Как будет дальше – увидим, мы следим за этим процессом", – заявил секретарь СНБО.

Он добавил, что вопросом освобождения пленных "азовцев" занимаются люди, бравшие на себя такие гарантии. Данилов объяснил, что пока не может разглашать детали.

Обмена на Медведчука не будет

В Российской Федерации не рассматривают вопрос обмена задержанного в Украине народного депутата Виктора Медведчука. Об этом сообщил замглавы МИД России Андрей Руденко.

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Как отмечается, дипломат оценил возможность обмена Медведчука, заявив, что в настоящий момент российская сторона не рассматривает этот вопрос.

"Нет, не рассматривается, у нас такой информации нет", – сказал он.

При этом ранее Руденко сообщал, что считает "преждевременными" разговоры об обмене пленными.

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