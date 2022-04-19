Дадут по 80 человек за одного – Арестович рассказал о ценных пленных оккупантах

Обменный фонд у нас богатый, считает Арестович / Коллаж "Сегодня"
У Украины есть богатый обменный фонд из военнопленных армии России, на которых мы легко можем обменять всех наших солдат, оказавшихся в плену у врага.
Об этом заявил советник главы Офиса президента Алексей Арестович в интервью российскому правозащитнику Марку Фейгину.
Что известно
"Меняют не прямо один к одному. Стараются один к одному. Но бывает, условно говоря, 12 наших на 10-ть их. Или другой обмен наоборот – 12 их на 10-ть наших. Примерно одинаково. Относительно военных ВСУ, тут можно не волноваться. Мы сделаем все, чтобы обменять всех. Вообще всех. У нас такое количество российских пленных, что есть на что менять. Причем, среди них есть такие персонажи, за которых за одного дадут по 50 и по 80 человек, подозреваю. Очень ценные", – сообщил Арестович.
На уточняющий вопрос, советник рассказал, что это в первую очередь родственники высокопоставленных российских политиков и военных. Например, есть племянник губернатора области. Есть также старшие офицеры и много других "хороших кадров".
Обмен
- 19 апреля был произведен новый обмен пленными. В Украину возвращаются 76 человек. Это был пятый обмен пленными.
- Кого смогли обменять на этот раз пока неизвестно. 31 марта, например, стало известно, что все легендарные защитники острова Змеиный живы. Их личности установлены и предположительно они находятся в плену в оккупированном Крыму.
- Предыдущий обмен пленными между Украиной и Россией состоялся 14 апреля по приказу президента Владимира Зеленского. Из российского плена освободили 30 украинцев, среди которых 8 гражданских. Также из плена РФ удалось освободить двух украинских пилотов, которые рассказали об изнурительных допросах украинских военных оккупантами и угрозах.
- 13 апреля президент Зеленский предложил обменять кума президента России Владимира Путина Виктора Медведчука на защитников и мирных жителей заблокированного Мариуполя. Банковая ждет ответа из Кремля до сих пор.